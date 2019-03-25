Беларусь представила опыт системы образования на форуме в ОАЭ

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт представлен на Глобальном форуме по вопросам образования и профессиональной подготовки, который проходил 22-25 марта в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

На полях форума состоялся министерский саммит, на котором заместитель министра образования Беларуси Сергей Рудый представил национальный опыт и поделился успехами в достижении целей устойчивого развития, а также принял участие в обсуждении возникающих в этом направлении проблем и путей их решения.

Во время рабочих сессий замминистра встретился с руководством Министерства образования ОАЭ. "Обсуждались направления развития белорусско-эмиратского сотрудничества в сфере образования, перспективы взаимодействия в области подготовки кадров, в том числе в сфере профессионально-технического образования", - рассказали в пресс-центре. Коллегам из ОАЭ от имени министра образования Игоря Карпенко передано приглашение посетить страну, чтобы ознакомиться с потенциалом ее системы образования и выработать механизм взаимовыгодного сотрудничества.

В форуме приняли участие известные политики, руководители министерств образования, лучшие педагоги и представители СМИ. Обсуждались состояние и перспективные направления развития образования во всем мире, роль современных технологий, разработок и инноваций в этой сфере. "Беларуси участие в форуме позволило продемонстрировать опыт национальной системы образования в контексте общемировых образовательных тенденций и национальных интересов, установить профессиональные контакты с представителями профильных министерств, определить приоритеты дальнейшей работы в выстраивании плодотворного диалога с иностранными государствами в целях увеличения экспорта образовательных услуг", - отметили в пресс-центре.-0-