Беларусь представила разработки в создании средств огневого поражения на выставке в Египте

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представила инновационные разработки в области создания и производства средств огневого поражения на первой международной выставке оборонной промышленности и вооружений EDEX-2018, которая начала работу 3 декабря в Каире, сообщил БЕЛТА представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Беларусь на EDEX-2018 представлена объединенным стендом Государственного военно-промышленного комитета в составе ГВТУП "Белспецвнештехника", ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации", НПУП "Атомтех" и ООО "Оборонные инициативы". Коллективным организатором экспозиции выступило ГВТУП "Белспецвнештехника". Самостоятельными стендами представлены возможности и продукция холдинга "БелОМО" и УП "Минотор-Сервис".

На стендах организаций - инновационные разработки в области создания и производства средств огневого поражения, радиолокации и радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам, многоцелевые средства подвижности в бронированном варианте, возможности по модернизации средств ПВО и авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", оптико-электронные комплексы для бронетанковой техники и стрелкового вооружения, а также новинки техники радиационного контроля и средств измерения ионизирующего излучения.

Выставка EDEX-2018 призвана стать крупнейшим событием в этой сфере в регионе Ближнего Востока и в мире. Новейшие оружейные технологии, оборудование и системы во всех сферах военно-промышленного комплекса демонстрируют 373 компании из 41 государства, представляющие крупнейших производителей оборонной техники. На выставке представлено 19 национальных секций из США, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, России и других государств. Примерно 10 тыс. посетителей из числа высокопоставленных военных, производителей вооружений и других профессионалов оборонной отрасли посетят EDEX-2018. По данным оргкомитета, на выставку в дни ее проведения прибудут 10 министров обороны, семь начальников генеральных штабов и восемь министров оборонной промышленности из различных стран. Белорусскую делегацию на выставке возглавляет председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко, который на полях EDEX-2018 проведет встречи и переговоры с государственным министром оборонной промышленности Египта Мухаммедом Саид аль-Асаром и руководителями иностранных делегаций.

Первая международная выставка оборонной промышленности и вооружений EDEX-2018 продолжит свою работу по 5 декабря.-0-