Беларусь представила свои подходы в социально-трудовой сфере на конференции в Женеве

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Беларуси приняла участие в работе 108-й сессии Международной конференции труда, которая проходит с 10 по 21 июня в Женеве, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Конференция является высшим представительным органом Международной организации труда (МОТ). На сессии утверждаются рабочие планы и бюджет, принимаются новые международные трудовые нормы и иные наиболее важные для МОТ решения. При этом в равной степени учитываются позиции и мнения правительств, нанимателей и работников. Беларусь является членом МОТ с 1954 года, и ее трехсторонняя делегация неизменно участвует в работе конференции. Правительственную часть делегации на нынешней сессии МКТ возглавила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

108-я сессия Международной конференции труда проводится в знаковый год 100-летия образования МОТ - одного из старейших специализированных агентств системы ООН. В ходе так называемой Сессии Столетия рассматривались пути преодоления вызовов будущего сферы труда в интересах всех людей и каждого конкретного человека. Звучали доклады генерального директора МОТ и председателя Административного совета, предложения по программе и бюджету организации на 2020-2021 годы, информация о применении государствами МОТ ратифицированных конвенций и рекомендаций, обсуждение проектов актов по вопросам противодействия насилию и домогательствам в сфере труда. Также состоялись тематические дебаты и мероприятия, посвященные вопросам будущего сферы труда, включая Инициативы столетия и рассмотрение Декларации столетия МОТ.

В ходе пленарного заседания Ирина Костевич выступила с докладом. Она отразила предпринимаемые госорганами совместно с объединениями профсоюзов и нанимателей шаги по продвижению принципов достойного труда и совершенствованию государственной политики в социально-трудовой сфере.

Перспективы сотрудничества с МОТ по линии международной технической помощи обсуждались на встречах и консультациях с представителями МОТ, группы трудящихся, Департамента по международным трудовым нормам. Также на полях конференции состоялась встреча Ирины Костевич с министром социальных вопросов и труда Сирийской Арабской Республики Римой аль-Кадери. Стороны подтвердили намерения подписать меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в социально-трудовой сфере.

Конференция собрала около 6 тыс. делегатов со всего мира, включая глав государств и правительств ряда стран.-0-