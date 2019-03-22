Беларусь представила свои предложения по теме перевозки опасных грузов на совещании в Берне

22 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Делегация Госпромнадзора приняла участие в совместном совещании рабочей группы по перевозке опасных грузов Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН и Комиссии экспертов Конвенции о международных железнодорожных перевозках, которое 18-21 марта состоялось в Берне. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич.

Участие в совещании приняли представители 22 стран и ряда международных организаций. По итогам работы совещания приняты решения относительно предложений стран - участниц Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов, Конвенции о международных железнодорожных перевозках, Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям, касающихся изменений норм и положений международных соглашений.

Госпромнадзор представили позицию Беларуси относительно предложений по внесению изменений в приложение А "Общие положения и положения, касающиеся опасных веществ и изделий" к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов, связанных с маркировкой цистерн. По результатам обсуждений эти предложения были приняты.

Участие представителей Беларуси в рабочих органах Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН способствует совершенствованию международного законодательства в области перевозки опасных грузов с учетом белорусских интересов и выполнению взятых Беларусью международных обязательств в данной сфере.-0-