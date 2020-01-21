Беларусь представила в Женеве доклад о выполнении Конвенции о правах ребенка

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представила в Женеве объединенный (пятый и шестой) периодический доклад об осуществлении положений Конвенции о правах ребенка в соответствии со ст.44 этого документа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

Как отметил министр образования Игорь Карпенко, выступая сегодня с основным докладом в Комитете ООН по правам ребенка, национальное законодательство в Беларуси постоянно анализируется на предмет его соответствия Конвенции о правах ребенка. Так, в январе 2019 года принято постановление правительства "О признании детей находящимися в социально опасном положении". Оно изменило подходы к организации профилактической работы с неблагополучными семьями, чтобы более эффективно помогать им выходить из сложившейся ситуации и сохранить ребенка дома. Чтобы развить долгосрочную господдержку многодетных, стимулировать рождаемость и укрепить институт семьи, принят указ Президента "О семейном капитале".

В декабре 2019 года изменены и дополнены некоторые кодексы и законы Беларуси, направленные на то, чтобы активнее применялось досудебное урегулирование споров, в том числе с помощью медиаторов, совершенствовалось законодательное регулирование брачно-семейных отношений. В докладе отмечается, что координирующая роль в обеспечении защиты прав и законных интересов детей в Беларуси принадлежит Национальной комиссии по правам ребенка. В прошлом году на ее заседаниях был рассмотрен широкий круг вопросов о сохранении здоровья и жизни детей, признании их находящимися в социально опасном положении, защите от потребления и торговли наркотиками. На выездных заседаниях члены комиссии посещают различные учреждения и организации, где изучают работу на местах по созданию благоприятных условий для жизни и развития детей.

В Беларуси уделяется внимание повышению правовой грамотности детей и родителей, чему содействует и созданный Детский правовой сайт (mir.pravo.by). За 2019 год его посетили более 295 тыс. пользователей, количество просмотров страниц сайта составило почти 730 тыс. В школах правам человека посвящен предмет "Обществоведение", в учреждениях среднего специального образования - дисциплина "Основы права". В вузах вопросы правового просвещения рассматривают учебные дисциплины "Семейное право", "Уголовное право", "Гражданское право", "Правовое регулирование социальной работы".

Беларусь обеспечивает права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье. Развиваются семейные формы устройства на воспитание детей, утративших по разным причинам родительскую опеку. Согласно белорусскому законодательству приоритетной формой является национальное усыновление. В прошлом году открыто 14 детских домов семейного типа, на воспитание в которые переданы 80 детей, в том числе 20% из детских интернатных учреждений. За 9 лет число детских домов семейного типа и воспитанников в них увеличилось в 1,8 раза. Такой подход позволяет сокращать сеть интернатных учреждений: за 9 лет их количество уменьшилось на 57%, а число воспитанников в них - на 80%.-0-