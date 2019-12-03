Беларусь представит экспозицию на международной ИКТ-выставке Bakutel в Азербайджане

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представит национальную экспозицию на 25-й Международной выставке "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии" (Bakutel 2019), которая пройдет с 3 по 6 декабря в азербайджанском Баку. Белорусскую делегацию на выставке возглавит министр связи и информатизации Константин Шульган, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

Беларусь неоднократно представляла национальную экспозицию во время Bakutel. В этом году сформирован коллективный стенд организаций сферы информационно-коммуникационных технологий страны под общей концепцией "Беларусь - страна цифровых возможностей". Гостям и участникам выставки презентуют достижения и потенциал Беларуси в области связи и ИКТ. Свои технические решения на коллективной экспозиции представят "Белтелеком", Белпочта, Национальный центр электронных услуг, Научно-исследовательский институт технической защиты информации, ООО "Ньюлэнд", ЗАО "Техника и коммуникации".

Bakutel также станет площадкой для обсуждения направлений дальнейшего развития взаимовыгодного белорусско-азербайджанского сотрудничества в области связи и информатизации. "Минсвязи Беларуси успешно сотрудничает с Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Взаимодействие между двумя министерствами постоянно развивается, а масштабный международный форум Bakutel придает партнерству новый импульс", - отметили в Минсвязи.

Во время Bakutel состоятся презентации двух почтовых проектов - совместного выпуска Беларуси и Азербайджана по тематике народных сказок и проекта "25-я Азербайджанская международная выставка Bakutel 2019".

Bakutel 2019 объединит свыше 200 участников из 20 стран. С национальными стендами на выставке, помимо Беларуси, выступят Израиль, Италия, Иран, ОАЭ, Словения, Россия, США, Турция, Франция, Хорватия и другие страны.-0-