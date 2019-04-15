Беларусь представит на MILEX 2019 новый ЗРК средней дальности "Бук-МБ3К"

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук-МБ3К" будет представлен на белорусской экспозиции международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2019, сообщил БЕЛТА официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

"Бук-МБ3К" можно будет увидеть на открытой площадке спорткомплекса "Минск-Арена". ЗРК создали на белорусском предприятии НПООО "ОКБ ТСП". "По своим разведывательным, огневым и маневренным возможностям он не уступает современным аналогичным ЗРК средней дальности, а по соотношению цена/боевые свойства является весьма привлекательным для целого ряда стран, не являющихся производителями вооружений такого класса", - отметил Владимир Лавренюк.

Основными особенностями нового ЗРК официальный представитель Госкомвоенпрома назвал высокую надежность и улучшенные эксплуатационные характеристики. "ЗРК "Бук-МБ3К" способен обеспечить обнаружение и перехват всех типов маневрирующих аэродинамических целей от беспилотных летательных аппаратов до крылатых ракет. При этом комплекс способен одинаково эффективно действовать в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия", - пояснил он.

В разработанном комплексе специалисты НПООО "ОКБ ТСП" реализовали новые технические решения, которые ставят его в один ряд с самыми современными ЗРК средней дальности, отвечающим тенденциям развития средств ведения вооруженной борьбы в воздушном пространстве, добавил Владимир Лавренюк.

На открытой площадке MILEX будут представлены также самоходная огневая и пусковая заряжающая установки из состава ЗРК "Бук-МБ3К". "Для самоходной огневой установки разработана новая твердотельная радиолокационная станция S-диапазона с фазированной антенной решеткой, что позволило увеличить дальность обнаружения целей типа истребитель до 130 км, увеличить количество целевых каналов при стрельбе. Кроме того, РЛС обеспечивает уверенное сопровождение целей в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия. "Применение специальных методов и алгоритмов обработки сигналов позволило в 1,5-2 раза улучшить точность определения координат целей и распознавание их класса по акустическому портрету. Разработанная локальная вычислительная сеть обеспечивает не только надежную работу всех систем, но и автоматическую диагностику аппаратуры", - отметил официальный представитель Госкомвоенпрома.

Для всех боевых средств разработаны новые автоматизированные рабочие места с ЖКИ-мониторами и цифровыми табло, которые сделали деятельность расчетов гораздо удобнее, а также позволили организовать их тренировку и объективный контроль работы.

В состав аппаратуры комплекса включены современные системы цифровой связи и передачи данных, которые обеспечивают надежную коммуникацию между элементами ЗРК и его сопряжение с автоматизированной системой управления и РЛС. Элементы комплекса оснащены цифровой навигационной системой собственной разработки предприятия. Это позволяет позиционировать боевые средства с использованием данных от систем GPS, ГЛОНАСС, а также в автономном режиме работы.

Для ЗРК "Бук-МБ3" Минский завод колесных тягачей разработал четырехосное полноприводное шасси "МЗКТ-69225" с повышенной грузоподъемностью (17,3 тыс. кг) и более мощным двигателем. Это позволяет огневым средствам комплекса совершать марши со скоростью 60 км/ч. В шасси используется бортовая информационно-управляющая система (БИУС) производства НПООО "ОКБ ТСП", предназначенная для управления агрегатами, функционального и диагностического контроля их работы, решения навигационных задач, а также выдачи информации на сопрягаемые системы управления войсками и оружием. При возникновении неисправности или случаев работы узлов в нештатном режиме система формирует голосовое сообщение, которое подсказывает водителю о возникших проблемах. В целом использование нового колесного шасси повышает маневренные возможности ЗРК "Бук-МБ3", улучшает его эксплуатационные свойства и сокращает материальные затраты на его техническое обслуживание и ремонт.

9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX пройдет в Минске 15-18 мая. Экспозиция разместится на площадях спорткомплекса "Минск-Арена" и прилегающей открытой площадке, а ее основу составят принципиально новые или перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, востребованные на мировых рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики. Церемонию официального открытия планируется провести 15 мая на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Во время выставки предполагается также проведение 8-й международной научной конференции по военно-техническим проблемам, вопросам обороны и безопасности, а также технологий двойного назначения.

MILEX - одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. Организаторами выступают Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Министерство обороны и Национальный выставочный центр "БелЭкспо".-0-