Беларусь представит около 50 научно-технических разработок на выставках в Узбекистане

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 научно-технических и инновационных разработок в области пищевой промышленности и сельского хозяйства представят белорусские разработчики на международных выставках UzProdExpo и UzAgroExpo, которые пройдут с 24 по 26 ноября в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"На коллективном стенде ГКНТ свои экспонаты продемонстрируют учреждения Министерства образования, организации "Белгоспищепрома", а также ОАО "МАЗ" и ООО "Манрости". Среди наиболее интересных разработок - технологии фиторемедиации техногенно поврежденных почв, газовый самосвал, технологии получения кисломолочных напитков, косметические маски на основе зерновых продуктов, таблетированный натуральный кофе и широкий ассортимент кондитерской продукции ведущих белорусских производителей", - рассказали в пресс-службе.

Международные выставки пищевой промышленности UzProdExpo и сельского хозяйства UzAgroExpo пройдут на площадке выставочного комплекса "Узэкспоцентр". На них будут представлены сельскохозяйственная техника, торговое и холодильное оборудование, продукты питания, напитки и ингредиенты, тара и упаковка. В 2019 году в выставках приняли участие более 150 компаний и делегатов из 27 стран мира.-0-