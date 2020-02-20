Беларусь представит в Абу-Даби разработки по противодействию беспилотникам

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Абу-Даби Беларусь представит разработки в области эффективного обнаружения различных беспилотных систем и противодействия им, сообщили БЕЛТА в Госкомвоенпроме.

Международная выставка-конференция беспилотных систем UMEX SimTEX-2020 пройдет 22-25 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). К ней присоединятся около 160 компаний из 26 стран. Запланировано участие и делегации Госкомвоенпрома под руководством председателя комитета Романа Головченко.

"Будут представлены последние белорусские технологии в области систем эффективного обнаружения различных беспилотных систем и противодействия им. Это высокомобильные радиолокационные средства обнаружения маловысотных воздушных целей и средства эффективной борьбы с различными типами беспилотных систем, которые могут быть оперативно развернуты для прикрытия как любого военного, так и гражданского объекта", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Будут презентованы радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей "Роса", средство противодействия беспилотным системам - станция радиоэлектронной борьбы "Гроза-С". Также из семейства "Гроза" будет экспонироваться мобильная станция помех УКВ-радиосвязи. Она способна надежно обнаруживать, определять местоположение и подавлять наземные линии связи на дальности до 40 км, а авиационные - на дальности до 200 км. В белорусской экспозиции будет представлена система охраны береговой территории "Касатка" и зенитный ракетный комплекс "Трио".

Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко планирует провести встречи и переговоры с руководством Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил ОАЭ, а также с руководителями оборонно-промышленных компаний страны.-0-