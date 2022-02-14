Беларусь представит в МАГАТЭ доклад о выполнении ядерной конвенции в августе

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представит в МАГАТЭ очередной национальный доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности в августе, сообщила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская в пресс-центре БЕЛТА.

"Конвенцию о ядерной безопасности Беларусь подписала в середине 90-х годов. То есть этот процесс непрерывный. Каждые три года разрабатывается национальный доклад. Если мы говорим про Конвенцию о ядерной безопасности, то в этот доклад включаются аспекты безопасности всех объектов, которые классифицируются по этой конвенции, - рассказала Ольга Луговская. - В докладе фиксируются все аспекты безопасности не только непосредственно самого объекта, но и инфраструктурные элементы. Это вопросы, связанные с нормативно-правовой базой и с реализацией всех процедур (разрешительная, инспекционная деятельность). Соответственно, этот доклад размещается на портале МАГАТЭ для того, чтобы заинтересованные страны могли рассмотреть этот национальный доклад и задать вопросы", - рассказала Ольга Луговская.

По ее словам, Беларусь в этом отношении очень популярна, поскольку реализация нашего первого ядерного проекта вызывает большой интерес у окружающих стран и вообще в мировом сообществе. "Поэтому мы все время находимся в передовиках с точки зрения количества вопросов, которые нам задают в соответствии с национальными докладами. После того, как мы получаем вопросы, мы точно также формулируем вопросы для других стран. И они тоже размещаются на портале МАГАТЭ. Такой идет целостный процесс. Далее мы готовим на эти вопросы соответствующие ответы, и проводится защита национального доклада на площадке МАГАТЭ. В последнее время с учетом эпидситуации очных таких совещаний не было, они переносились. В этом году мы будем защищать. Пока планируется в очном порядке защищать национальный доклад о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами", - отметила начальника Госатомнадзора.

Как ожидается, это может произойти в июне-июле. А в августе Беларусь представит в МАГАТЭ очередной национальный доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности.

Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами принята в 1997 году. Среди ее целей - достичь и поддерживать высокий уровень безопасности обращения с отработавшим топливом и с радиоактивными отходами во всем мире путем укрепления национальных мер и международного сотрудничества. В Беларуси Объединенная конвенция ратифицирована 17 июля 2002 года и вступила в силу 24 февраля 2003 года.

Конвенция о ядерной безопасности принята 17 июня 1994 года и преследует следующие цели: достижение и поддержание высокого уровня ядерной безопасности во всем мире на основе укрепления национальных мер и международного сотрудничества; создание и поддержание на ядерных установках эффективных средств защиты от потенциальной радиационной опасности, для защиты отдельных лиц, общества в целом и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующих излучений; предотвращение аварий с радиологическими последствиями и смягчение их последствий в том случае, если они произойдут.

В Беларуси Конвенция о ядерной безопасности ратифицирована в 1998 году. Договаривающиеся стороны готовят и рассматривают национальные доклады о выполнении конвенции 1 раз в 3 года.-0-

Фото Максима Гучека