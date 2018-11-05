Беларусь презентует в Лондоне II Европейские игры и возможности безвиза

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь презентует 5-7 ноября на международной выставке World Travel Market в Лондоне II Европейские игры 2019 года, а также возможность 30-дневного безвизового пребывания в стране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Национальный стенд на WTM London представляют Национальное агентство по туризму, а также туристические компании "Вокруг Света", "Виаполь", "АБТ-ТУР", "Прайм-Тур". Посетителям выставки будет представлена подробная информация о природе, историко-культурном наследии Беларуси, развитии туристического бизнеса.

Крупнейшая турвыставка WTM ежегодно привлекает представителей индустрии отдыха из почти 200 стран. Тематика охватывает около 40 секторов туристического бизнеса - от пакетных туров до экстремального отдыха. Число ее участников достигает 50 тыс. человек.

Выставочные стенды разделены по региональному принципу на несколько крупных секторов: Африка, Северная и Южная Америка, Азия, Европа, Ближний Восток, Великобритания и Ирландия, а также общий раздел Global Village. Отдельные площадки посвящены экспозиции техники Travel Tech Show и кулинарной тематике. Площадкой World Travel Market London традиционно служит столичный экспоцентр ExCeL. За три дня выставки здесь пройдет около 80 тематических мероприятий с участием лучших специалистов и лекторов, которые посещают тысячи работников туристического сектора.-0-