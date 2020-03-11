Беларусь приближает законодательство к стандартам Конвенции по правам инвалидов - Румак

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сделали значительный шаг, чтобы приблизить национальное законодательство к высоким стандартам Конвенции по правам инвалидов. Об этом сегодня заявил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на заседании Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

В парламенте сегодня обсуждают поступившие в комиссию предложения по проекту закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции" для подготовки его к рассмотрению в первом чтении. Александр Румак отметил, что законопроект разрабатывается вместе с социальными партнерами, общественными организациями. "Мы сделали значительные шаги, чтобы приблизить национальное законодательство к высоким стандартам реализации прав людей с инвалидностью, установленным конвенцией", - подчеркнул замминистра.

Так, с подачи соцпартнеров акцент в законодательстве смещается с медицинского фактора на социальный. В нем предусмотрены дополнительные механизмы для обеспечения права на труд, предусмотрены меры по защите людей с инвалидностью от дискриминации. Решаются точечные вопросы, касающиеся парковки для инвалидов, обустройства доступной среды в их жилье и общественных местах.

Александр Румак уделил особое внимание трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Он отметил, что организации, учрежденные общественными объединениями инвалидов, другие предприятия, в коллективах которых 30% и более составляют люди с инвалидностью, имеют ряд льгот и преимуществ в экономической сфере. "Мы достигли этого вместе с общественными объединениями. Глава государства нас поддержал. Это еще одно свидетельство того, что в Беларуси реализуются права людей с инвалидностью на труд, что система содействия их трудоустройству постоянно совершенствуется", - подчеркнул замминистра.

Сейчас рабочими местами в Беларуси обеспечены 60% людей с инвалидностью, которые имеют возможность трудиться, проинформировал замминистра.

В дискуссии в парламенте приняли участие руководители и представители министерств образования, здравоохранения, информации, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, транспорта, а также общества инвалидов, товарищества инвалидов по зрению, общества глухих, ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, ассоциации инвалидов-колясочников, а также Офиса по правам людей с инвалидностью. Их представители обсудили предлагаемые новации, высказали свои замечания и предложения. Председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович в свою очередь отметила вклад депутатов в подготовку законопроекта. В своих избирательных округах они обсудили его со всеми заинтересованными и представили свои предложения. Парламентарий выразила надежду, что взаимодействие при работе над документом будет продолжено в таком же конструктивном ключе.

На 1 января число людей с инвалидностью в Беларуси превысило 572 тыс. К Конвенции по правам инвалидов страна присоединилась в 2016 году. Разработан национальный план по ее реализации.-0-