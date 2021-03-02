Беларусь придает большое значение участию в ОДКБ - Рачков

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь придает большое значение участию в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики, член Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергей Рачков. Сегодня он принял участие в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, которое прошло в формате видео-конференц-связи.

"Беларусь придает большое значение участию в ОДКБ, и мы предпринимаем на национальном уровне все усилия по укреплению этой организации, активно поддерживаем развитие парламентского измерения. Поэтому все наши представители очень плотно и активно работают во всех постоянных комиссиях ПА ОДКБ по различной проблематике, в том числе по политическим вопросам и международному сотрудничеству", - сказал Сергей Рачков.

По его словам, во время сегодняшнего заседания рассмотрено около 10 вопросов. "В частности, мы рассмотрели приоритетные направления председательства Таджикистана в ОДКБ, вопросы, связанные с политической ситуацией вокруг государств - членов организации. Россия внесла предложение о принятии заявления Советом ПА ОДКБ о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы государств - членов ОДКБ. Считаем, что это очень важное предложение. Белорусская делегация поддержала рассмотрение этого проекта заявления. В нем констатируется, что состоявшиеся в наших государствах выборы продемонстрировали зрелость и устойчивость избирательных систем. Одновременно в проекте заявления высказывается обеспокоенность вмешательством в национальные избирательные процессы стран ОДКБ других иностранных государств. Поэтому считаем, что это заявление должно сыграть важную роль в вопросе укрепления наших стран", - отметил сенатор.

Кроме того, во время заседания была заслушана информация руководителей миссий ПА ОДКБ по наблюдению за выборами в парламент Казахстана и президентскими выборами в Кыргызстане. Рассмотрены также некоторые организационные вопросы.-0-

Беларусь ответственно и взвешенно относится к участию в ОДКБ - Лавриненко

Фото пресс-службы Совета Республики