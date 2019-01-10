Беларусь примет участие в мероприятиях Европарламента ко Дню памяти жертв холокоста

10 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь примет участие в предстоящих мероприятиях Европарламента в рамках Международного дня памяти жертв холокоста. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Бельгии.
Данный вопрос в числе других обсудили постоянный представитель Беларуси при Европейском союзе Александр Михневич и председатель Европарламента Антонио Таяни. Во время беседы рассматривались отдельные вопросы дальнейшего развития отношений Беларуси с европейским законодательным органом. Достигнута договоренность по продолжению рабочих контактов по вопросам взаимной заинтересованности, в том числе по участию Беларуси в запланированных к 27 января мемориальных мероприятиях Европарламента, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста.
Международный день был утвержден Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года и отмечается в Евросоюзе ежегодно 27 января. К указанной дате Европарламент традиционно приурочивает памятные мероприятия.-0-
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