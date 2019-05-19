Беларусь примет участие в международном наблюдении на авиабазах Бельгии, Люксембурга и Нидерландов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители белорусских ВС в составе международной группы наблюдателей посетят 19-25 мая авиабазы и военные объекты вооруженных сил Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
В Минобороны уточнили, что посещение авиабаз и военных объектов проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. В международную группу наблюдателей вошли два представителя Вооруженных Сил Беларуси.
Также согласно положениями Венского документа белорусский военный инспектор 20-25 мая в составе сербской группы примет участие в инспекции района на территории Италии. "Целью контроля является проверка военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа", - пояснили в оборонном ведомстве.-0-
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