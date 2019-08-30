30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь примет участие в Молодежном климатическом саммите ООН, который пройдет 21 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Страну на форуме представит активистка Ирина Понедельник. О предстоящем событии она рассказала журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в оргкомитет поступило 7 тыс. заявок, а приглашение на знаковый форум получили 100 претендентов из разных стран. Саммит станет платформой, где молодежные лидеры смогут продемонстрировать свои проекты по защите климата всему миру.

"Проведение такого саммита говорит о том, что мировое сообщество считает важными те идеи, которые предлагает молодежь", - отметила активистка.

Ирина Понедельник является создателем и координатором инициативы "Молодежь за устойчивое развитие", вовлекающей молодых людей в экологическое движение. Инициатива является международным партнером глобального опроса MyWorld 2030 и членом молодежного отделения Сети по поиску решений в области устойчивого развития (SDSN Youth). Кроме того, Ирина Понедельник - координатор фестиваля "ВузЭкоФест" в Беларуси. Каждый год в апреле вузы вместе проводят десятки экологических мероприятий для улучшения окружающей среды и внедрения концепции зеленого университета.

Молодежный климатический саммит - ключевой этап Саммита генерального секретаря ООН по мерам в области изменения климата, призывающий лидеров правительств, деловых кругов и гражданского общества увеличить усилия для решения проблем изменения климата. О конкурсе заявок на получение билетов участника было объявлено в начале июля в Абу-Даби, где собрались свыше 1,7 тыс. человек из более 160 стран мира.-0-