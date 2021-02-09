Беларусь примет участие в семинаре ОБСЕ высокого уровня по военным доктринам

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинар ОБСЕ высокого уровня по военным доктринам состоится 9-10 февраля Вене в формате видеоконференции. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

В мероприятии примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил, представители государственных органов государств - участников ОБСЕ, эксперты в сфере европейской безопасности.

От Вооруженных Сил Беларуси в семинаре примет участие начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов.-0-