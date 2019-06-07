Беларусь примет участие в семинаре по выполнению Венского документа 2011 года

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Вооруженных Сил Беларуси примут участие в региональном семинаре по выполнению Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Семинар пройдет 11-14 июня в Нур-Султане. "Два представителя Вооруженных Сил Беларуси примут участие в региональном семинаре по выполнению Венского документа 2011 года, организуемом Министерством обороны Казахстана совместно с офисом ОБСЕ, в качестве экспертов", - отметили в оборонном ведомстве.
Кроме того, представители ВС Беларуси примут участие в ежегодной рабочей встрече с представителями Вооруженных Сил Казахстана по вопросам сотрудничества в области контроля над вооружениями.-0-
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