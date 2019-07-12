Беларусь принимает Балтийский и Евразийский мастер-класс по клинической онкологии

12 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь впервые принимает Балтийский и Евразийский мастер-класс по клинической онкологии, который проходит 11-14 июля. В Минск на обучение приехали 50 молодых врачей из разных стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Образовательная программа предназначена для медицинских, клинических и радиационных онкологов, которые хотят улучшить свои навыки в управлении многопрофильной медицинской помощью. "Для того, чтобы попасть на этот курс, нужно было сдать экзамен. По результатам испытаний в Минск на обучение приехали 50 молодых онкологов из разных стран, из них 10 - из Беларуси", - отметили в пресс-службе.

В белорусскую столицу прибыли ведущие специалисты-онкологи мира, чтобы познакомить молодых врачей с полным спектром вопросов клинической онкологии. Акцент делается на раке легких, мочеполовой системы, молочной железы, желудочно-кишечного тракта, женской половой системы и щитовидной железы. Среди лекторов - пять ведущих белорусских онкологов.

"Программа курса очень насыщенная - пленарные лекции, обсуждение текущих проблем и противоречий. Кроме того, предполагается, что участники выступят с докладами. Молодым специалистам будет предоставлено дополнительное время для проведения презентаций по кейсам в небольших группах", - проинформировали в пресс-службе.

Министр здравоохранения Владимир Караник, приветствуя участников мастер-класса, сказал: "Белорусские онкологи внесли весомый вклад в развитие мировой науки. Мы применяем самые новейшие методики диагностики и лечения". Он подчеркнул значимость мероприятия. "Важнейшее значение имеет квалификация врача, который определяет тактику лечения. Именно от его знаний зависит, насколько оптимально будет подобран режим лечения", - сказал Владимир Караник. Участникам он пожелал плодотворной работы, новых знаний и приобретения новых контактов, которые позволят и дальше обмениваться информацией между онкологами разных стран.-0-