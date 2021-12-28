Беларусь приняла участие в ЭКСПО культурной индустрии в китайской провинции Хайнань

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько 23-26 декабря принял участие в 6-м Международном ЭКСПО культурной индустрии в городе Санья провинции Хайнань. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Пекине.

Во время церемонии открытия ЭКСПО глава дипломатической миссии выступил с приветственным словом и презентовал культурно-туристический потенциал Республики Беларусь. Юрий Сенько отметил высокий уровень развития всеобъемлющего стратегического сотрудничества Беларуси и Китая, в том числе в гуманитарной сфере, и обозначил перспективные направления для наращивания взаимодействия в области культуры и туризма в рамках объявленного по договоренности глав государств Года регионов Беларуси и Китая в 2021-2022 годах.

Посол также рассказал о проведении Дней культуры Беларуси в Китае в феврале будущего года. Данное событие станет одним из основных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, которое страны отметят 20 января 2022 года.

На открытии ЭКСПО было подписано соглашение о намерениях установить побратимские отношения между Лидой Гродненской области и городом Санья. Годом ранее, в декабре 2020 года, побратимские отношения установили Гродненская область и провинция Хайнань.

Международное ЭКСПО культурной индустрии в г.Санья проводится с 2015 года и считается одной из самых популярных и масштабных международных выставок на острове Хайнань. За 5 лет своей истории ЭКСПО собрал представителей свыше 1200 известных предприятий из 116 стран, регионов и городов мира, с которыми Китай установил дружественные побратимские отношения. Во время выставки подписаны 93 соглашения Китая с зарубежными партнерами о совместной реализации крупных проектов в сфере культуры и туризма на общую сумму 8,54 млрд юаней.

Город Санья расположен на юге островной провинции Хайнань. Население составляет чуть более 1 млн человек. Основу экономики города составляет туризм и индустрия развлечений (в том числе деловой туризм, проведение выставок, конкурсов и конференций). Также в округе развиты розничная торговля, общественное питание, финансовые и транспортные услуги, строительство, операции с недвижимостью, пищевая промышленность, сельское хозяйство и рыболовство. Новыми направлениями экономики города являются информационные технологии, электронная коммерция, офшорная международная торговля. В Санья и прилегающих районах выращивают рис, овощи, тропические фрукты, кокосы и кофе. В прибрежных водах ведут вылов морских огурцов, морских ежей и различных рыб, а также выращивают жемчуг.-0-