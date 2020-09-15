Беларусь приняла участие в Глобальной конференции по логистике в китайском Сиане

15 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь приняла участие в Глобальной конференции по логистике, которая прошла в китайском городе Сиань. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Пекине.

"Посольство Беларуси в Китае по приглашению Народного правительства Сианя и Китайской федерации логистики и закупок приняло участие в Глобальной конференции по логистике (2020 Global Automotive Logistics Conference), - говорится в сообщении. - Мероприятие собрало более 100 представителей китайских и международных автопроизводителей, логистических компаний, профильных ассоциаций, таможенных органов, администрации железной дороги и научных кругов Китая".

Участники подчеркнули, что в современных условиях минимизации персональных контактов железнодорожная логистика демонстрирует системный рост и популярность среди участников международных цепей поставок по маршруту Китай-ЕАЭС-ЕС ввиду сокращения времени доставки товаров и стоимости таких перевозок.

В рамках мероприятий конференции были посещены Центр железнодорожной экспресс-логистики и Комплексная бондовая зона в городе Сиань, а также проведены консультации с руководством Международного сухого порта мультимодальных перевозок Сианя о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.-0-