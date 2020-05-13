Беларусь присоединилась к Конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединилась к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, генеральный секретарь Международной морской организации уведомил о депонировании 23 марта 2020 года документа о присоединении Беларуси к конвенции, принятой в Лондоне 13 февраля 2004-го, с поправками от 13 апреля 2018 года. Конвенция вступит в силу для Беларуси с 23 июня 2020 года.

Конвенция содержит нормы и правила обращения с балластными водами и осадками с целью предотвращения переноса нежелательных водных организмов и патогенов из одного региона в другой. В частности, она обязывает все суда государств-участников разработать и выполнять план управления балластными водами.-0-