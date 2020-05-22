22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединилась к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. Соответствующий закон вступает в силу с 3 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"Документ будет способствовать расширению доступа незрячих и слабовидящих лиц к культурной и другой информации, развитию международного межбиблиотечного сотрудничества и популяризации произведений белорусских авторов. Цели Марракешского договора соответствуют проводимой в стране политике по работе с инвалидами, а многие его положения тесно коррелируют с другими международными договорами, в которых Беларусь оформила свое участие", - отметили в пресс-службе.

Библиотеки, учреждения образования и общественные объединения инвалидов в соответствии с законом вправе проводить трансграничный обмен произведениями в форматах, доступных для лиц с ограниченными способностями. Координировать деятельность государственных органов и других организаций по реализации договора будет Государственный комитет по науке и технологиям.

По вопросам реализации договора ГКНТ предлагает обращаться по контактному телефону (8017) 392 52 84.

Марракешский договор является одним из международных договоров в области авторского права, функционирующих под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности. Он был принят 27 июня 2013 года и вступил в силу 30 сентября 2016-го. Его участниками выступают более 60 государств, в том числе Россия, США, страны Европейского союза.-0-