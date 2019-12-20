20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединится к Метрической конвенции - международному договору для обеспечения единства метрологических стандартов. Это предусмотрено законом от 16 декабря 2019 года №260-З, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном институте метрологии.

"Закон открывает большие возможности для метрологии и промышленности. Став полноправным членом международной конвенции и активным участником Генеральной конференции по мерам и весам, Беларусь cможет участвовать в ключевых сличениях на самом высоком уровне и работать в технических комитетах Международного бюро мер и весов (BIPM)", - рассказали в институте.

Сличение своих эталонов с международными - возможность получить их международное признание. Результаты измерений количества, качества сырья и продукции, параметров безопасности транспорта, окружающей среды строго учитываются в торгово-экономическом сотрудничестве.

"Полноправное участие страны в Метрической конвенции приобретает особое значение ввиду образования ЕАЭС, ведущие участники которого уже являются ее членами. Эквивалентность национальных эталонов, а также достоверность результатов измерений и калибровок, подкрепленная их прослеживаемостью к международным эталонам единиц SI, является основой измерений количественных показателей продукции, их сопоставимости", - добавили специалисты.

Полноправным членом Метрической конвенции Беларусь станет после получения вербальной ноты (Note Verbale) Международного бюро мер и весов (BIPM).-0-