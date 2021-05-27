Беларусь привержена Целям устойчивого развития и принципам зеленой экономики - Худык

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь привержена Целям устойчивого развития и принципам зеленой экономики, отметил сегодня министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время круглого стола "Национальные стратегии и проекты в области экологии и охраны окружающей среды. Обмен опытом". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минприроды.

"Беларусь привержена Целям устойчивого развития и принципам зеленой экономики, что подтверждается взятыми международными обязательствами, а также рядом принятых стратегических документов. Задает магистральные направления в области устойчивого развития Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития до 2035 года. Ее целью является достижение инклюзивного устойчивого зеленого роста во всех сферах жизнедеятельности общества", - сказал Андрей Худык.

Реализация основных задач национальной стратегии позволит сократить выбросы парниковых газов до 38% к 2035 году, а также увеличить удельный вес поверхностных водных объектов с хорошим и отличным экологическим статусом до 100%. Кроме того, ожидается снижение интенсивности образования отходов производства на единицу ВВП и уменьшение площади нарушенных земель на 72% (с 3,6 тыс. га по состоянию на 1 января 2020 года до 1 тыс. га к 2035 году). В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы экологизация промышленности и развитие циркулярной экономики определены в качестве необходимых условий достижения долгосрочных целевых ориентиров.

"По всем направлениям деятельности Минприроды разработаны и реализуются более 10 стратегий. Водная стратегия, стратегии по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, сохранению и рациональному использованию торфяников, развитию системы особо охраняемых природных территорий и другие. По многим из них разработаны национальные планы действий", - подчеркнул министр.

Министр обратил внимание на то, что в зеленом строительстве акцент сделан на энергосберегающих решениях, технологиях умного дома, включая возведение электродомов. "Реализованы также проекты по восстановлению осушенных торфяников, противодействию деградации земель, защите ландшафтного и биологического разнообразия, экологически безопасному обезвреживанию стойких органических загрязнителей. Приоритеты развития зеленой экономики в Беларуси до 2025 года - это развитие электротранспорта и городской мобильности, энергетики, включая новые виды экологически чистой энергии, устойчивое потребление и производство, инновационные зеленые и цифровые технологии, устойчивый экологический туризм", - продолжил он.

"В настоящее время важна качественная реализация совместного проекта международной технической помощи "Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту". Пилотными объектами на протяжении ближайших трех лет будут республиканские заказники "Красный Бор" и "Освейский", которые граничат с Российским национальным парком "Себежский", - рассказал Андрей Худык.

Еще одним из стратегических направлений сотрудничества в сфере зеленых технологий и защиты окружающей среды является сокращение потребления одноразового пластика. "Одной из результативных мер должно стать принятие изменения №4 в технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки", ответственным разработчиком которого является Беларусь. К слову, с 20 апреля по 23 июня этого года на официальном сайте Евразийского экономического союза проходит его публичное обсуждение. Важно для стран - участниц ЕАЭС выработать единую позицию по данному вопросу, что позволит объединить интеграционные усилия по созданию и использованию зеленых технологий и моделей циркулярной экономики. Это будет способствовать установлению единых обязательных требований к продукции и созданию эффективного механизма защиты общего рынка от небезопасных в отношении охраны окружающей среды изделий", - добавил министр.-0-