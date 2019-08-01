Беларусь признана самой пунктуальной в рейтинге задержек авиарейсов по версии AirHelp

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь признали самой пунктуальной в рейтинге задержек авиарейсов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на исследование AirHelp - организации, которая специализируется на защите прав авиапассажиров.

Специалисты компании изучили данные за период с 31 марта по 15 июня текущего года и выявили количество задержанных и отмененных рейсов в 15 странах, которые были наиболее популярными среди российских путешественников летом 2018 года. Самым непунктуальным признан - Китай. За рассмотренный период более 135 000 рейсов вылетели из аэропортов этой страны не вовремя: то есть почти каждый третий из более чем 390 000 рейсов был задержан как минимум на 15 минут или отменен. На втором месте среди рассмотренных стран - Германия (25% непунктуальных рейсов), на третьем - Греция (24%).

Наименьшая вероятность столкнуться с задержкой или отменой рейса, по данным AirHelp, в Беларуси: в период с 31 марта по 15 июня только 6% всех рейсов отправлялись с отклонениями от расписания. Хороший процент беспроблемных рейсов также в Молдове (почти 9%), Казахстане (12%) и Латвии (12,3%).

В самой России за рассмотренный период было 12 500 задержек и отмен, что составляет почти 10% от общего числа перелетов.

AirHelp - крупнейшая в мире организация, которая специализируется на защите прав авиапассажиров и помогает путешественникам добиваться выплаты компенсации за отмену или задержку рейса, а также в случае отказа в перевозке. Компания предлагает свои услуги в 35 странах.-0-