Беларусь продлила разрешение на пребывание в Минске нескольким гражданам Сербии

25 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская сторона продлила разрешение на пребывание в Минске нескольким гражданам Сербии, которые не смогли своевременно улететь домой из-за принятых в различных государствах ограничительных мер по причине коронавируса. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Сербии в Беларуси.

"В Минске осталось несколько граждан Сербии, которые пока не смогли вернуться в Белград, и у них окончилось разрешение на пребывание в Беларуси. Белорусская сторона с пониманием отнеслась к ситуации и оформила необходимые документы для дальнейшего нахождения в Минске", - отметили в посольстве.

В настоящее время аэропорты Сербии не принимают гражданские самолеты, и авиакомпания "Белавиа" временно приостановила полеты в Белград.-0-