Беларусь продолжает прилагать усилия для всеобщего и полного ядерного разоружения - Макей

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сделав более 25 лет назад исторический выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием, Беларусь на деле выразила свою приверженность цели всеобщего и полного ядерного разоружения. Республика продолжает прилагать усилия в этом направлении, заявил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы вынуждены констатировать утрату динамики разоруженческих процессов. Причем не только в ядерной, но и в других областях. Мир не становится более стабильным и предсказуемым. Дефицит доверия между государствами приводит к возникновению новых очагов конфронтации и раскручивает спираль гонки вооружений. Усугубились проблемы, сопряженные с ядерным оружием и средствами его доставки", - сказал министр.

По словам Владимира Макея, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и нарастающая неопределенность вокруг российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, отсутствие прогресса со вступлением в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - это далеко не полный перечень вызовов глобальному режиму ядерного нераспространения. "Белорусская сторона исходит из того, что закрепленное Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) обязательство государств вести переговоры по ядерному разоружению является одной из стратегических целей документа, выступает за взвешенный и поэтапный подход к этому процессу, придание ему многостороннего и необратимого характера. Особая роль и ответственность в этом вопросе без сомнения должна принадлежать государствам, обладающим ядерным оружием. Однако реализация грандиозных задач, предусмотренных статьей 6 ДНЯО, - переговоров не только о ядерном разоружении, но и о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем - невозможна без снижения конфронтации, восстановления доверия и консолидированных действий всех без исключения членов международного сообщества - как больших, так и малых, как ядерных, так и неядерных государств", - отметил Владимир Макей.

"Сделав более 25 лет назад исторический выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием, Беларусь на деле выразила свою приверженность цели всеобщего и полного ядерного разоружения. Сегодня мы продолжаем прилагать усилия в этом направлении. Подтверждением является инициатива главы белорусского государства о разработке многосторонней политической декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе - для заполнения правового вакуума, образовавшегося после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - констатировал он.

Министр подчеркнул готовность Беларуси к конструктивному взаимодействию со всеми государствами, как в рамках предстоящей обзорной конференции ДНЯО, так и в рамках других многосторонних механизмов в области разоружения.

Сегодня в Министерстве иностранных дел Беларуси проходит торжественное мероприятие в связи с 50-летием вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия. Среди участников представители дипломатического корпуса, профильных государственных органов, парламента и экспертного сообщества. На встрече, в частности, демонстрировались кадры вывода из Беларуси последней ракеты с ядерной боевой частью. Это произошло 27 ноября 1996 года.-0-

Фото Оксаны Манчук