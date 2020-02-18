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18 февраля 2020, 15:42

Беларусь продолжит делиться опытом антикоррупционной тематики на площадке ОБСЕ

Роман Романовский. Фото из архива
Роман Романовский. Фото из архива

18 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь подтвердила готовность делиться накопленным опытом и продолжать вносить вклад в развитие антикоррупционной тематики на площадке ОБСЕ. Об этом заявил начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Роман Романовский на состоявшейся 17-18 февраля в Вене первой подготовительной встрече 28-го Экономико-экологического форума (ЭЭФ) ОБСЕ по теме "Содействие обеспечению безопасности, стабильности и экономическому росту в регионе ОБСЕ посредством предупреждения коррупции и борьбы с ней на основе использования инноваций, повышения транспарентности и цифровизации". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Австрии.

Роман Романовский акцентировал внимание на важности дальнейшего укрепления экономико-экологического измерения безопасности в работе ОБСЕ. Он отметил налаженное плодотворное сотрудничество по линии Беларусь-ОБСЕ, нацеленное на повышение потенциала нашей страны в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией, в том числе в цифровой сфере.

Встреча прошла с участием генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, экономкоординатора ОБСЕ Вука Джугича, делегаций 57 государств ОБСЕ, представителей международных организаций. В состав белорусской делегации вошли представители МИД, департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, Постоянного представительства нашей страны при ОБСЕ.

В качестве основного докладчика сессии выступил заместитель директора департамента финансовых расследований КГК Виктор Франскевич. Он отметил транснациональный характер коррупции, затрагивающей общество и экономику всех стран, что предопределяет необходимость активизации международного сотрудничества по предупреждению и борьбе с данным явлением. Замдиректора департамента рассказал об активных усилиях Беларуси по борьбе с этим злом, предпринимаемые как на уровне государственных структур, так и гражданского общества. Докладчик ознакомил участников мероприятия с особенностями порядка декларирования доходов и имущества государственными должностными и другими лицами в Беларуси, с предусмотренной ответственностью за его нарушение, а также в целом с действующей системой антикоррупционного финансового контроля. Он призвал государства ОБСЕ к повышению взаимодействия между уполномоченными ведомствами с целью выработки эффективных мер по искоренению коррупционных проявлений.

На полях мероприятия представитель КГК провел встречу с экономкоординатором ОБСЕ, на которой обсуждены итоги состоявшегося в Минске в сентябре 2019 года регионального семинара ОБСЕ-ООН "Подъем криптовалют и сопутствующие риски: наркотики, отмывание денег, коррупция". Рассматривались также итоги прошедшего по линии ОБСЕ в ноябре в Вене тренинга для белорусских специалистов "Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов". Намечены перспективные направления по взаимодействию в антикоррупционной сфере.-0-

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