Беларусь прорабатывает покупку самолета для аэрофотосъемки

26 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Беларусь прорабатывает вопрос о приобретении самолета для аэрофотосъемки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
"Вопросы процедуры и условий покупки воздушного судна обсудили в Вене представители Госкомимущества и австрийской авиастроительной компании Diamond Aircraft Industries GmbH, - отметили в пресс-службе. - Проработка вопроса о приобретении такого самолета предусмотрена протоколом заседания Президиума Совета Министров".
От белорусской стороны во встрече приняли участие главный инженер проектного института "Белгипрозем" Николай Бобер, директор "БелПСХАГИ" Олег Балицкий и главный инженер предприятия Виталий Головачев. Представители организаций Госкомимущества ознакомились с производством авиастроительной компании, изучили технические характеристики самолетов и соответствие их параметров требованиям, предъявляемым в Беларуси к эксплуатации гражданских воздушных судов и проведению аэрофотосъемочных работ.
Как отметили в пресс-службе, переговоры будут продолжены, чтобы определить необходимую спецификацию и технические характеристики воздушного судна.-0-