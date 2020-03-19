19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прорабатывает варианты для возвращения туристов транзитом через аэропорт Внуково, сообщила сегодня журналистам директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Российская Федерация закрыла границу, и туристы, которые летели транзитом через Москву, столкнулись с проблемой и не могут попасть на самолеты во Внуково. Люди, которые прилетают в Шереметьево и Домодедово, могут вернуться в Минск, с Внуково есть вопросы. Сегодня в срочном порядке было подготовлено письмо в правительство (Беларуси. - Прим. БЕЛТА) для решения этой проблемы, чтобы на уровне премьер-министров, вице-премьеров был решен вопрос с возвращением наших граждан", - рассказала Ирина Воронович.

Один из возможных вариантов решения проблемы - чартерные рейсы "Белавиа" во Внуково, он сейчас прорабатывается.

Заместитель директора департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Минспорта Виталий Грицевич добавил, что одна из туркомпаний пыталась организовать трансфер из Внуково в Домодедово или Шереметьево, они подали заявку в оперативный штаб в России, но вице-премьер Татьяна Голикова не приняла это предложение. Сейчас вариант такого трансфера прорабатывается с участием белорусского посольства и привлечением диптранспорта.

Через аэропорт Внуково белорусские туристы обычно возвращались из поездок в Азию. Теперь авиакомпании отказываются пускать белорусских туристов на самолеты во Внуково, поскольку там нет транзитной зоны.-0-

Помощь в возвращении в Беларусь нужна около 8 тыс. туристов - Минспорт По данным туроператоров, в Египте находится около 6 тыс. организованных туристов. Около 2 тыс. туристов сегодня находятся за границей в других странах.