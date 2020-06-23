Беларусь против разжигания межгосударственной розни по признаку реагирования на пандемию - Макаров

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь против разжигания на межгосударственном уровне розни по признаку реагирования на пандемию COVID-19. Об этом на втором дополнительном совещании ОБСЕ по человеческому измерению заявил директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров. Такая информация размещена на сайте БИСИ, сообщает БЕЛТА.

Совещание прошло 22-23 июня в формате видеоконференции. Участники обсудили свободу выражения мнений и ее взаимосвязь с другими основополагающими свободами, а также вопросы доступа к информации, свободы СМИ и др. Олег Макаров подчеркнул, что свобода слова оскверняется, если направлена на искусственное создание разделительных линий в обществе, создает атмосферу взаимного недоверия и вражды.

"Мы против разжигания на межгосударственном уровне розни по признаку реагирования на пандемию. Мы все должны приложить усилия, чтобы не стать заложниками такой сложной ситуации", - сказал он.

При этом директор БИСИ обратил внимание на политизацию в СМИ темы COVID-19. "По нашим ощущениям, Беларусь три месяца находится под медийным прессингом со стороны всего мира. В публикуемых статьях медицинские поводы для критики отсутствуют. Белорусские медики не делали страшный выбор кому жить, кому умирать. По нашим исследованиям, в 75% публикаций для критики используются вырванные из контекста заявления Президента Беларуси. И такие статьи печатаются не только о Беларуси", - констатировал Олег Макаров.

Он привел пример с интервью главного эпидемиолога Швеции, которое было расценено большинством медиа как раскаяние. Специалист был вынужден повторно созвать пресс-конференцию для подтверждения приверженности прежним подходам. Однако последнее выступление уже не вызвало такого большого резонанса. "Услышали то, что хотели услышать. Понимают ли авторы таких публикаций стратегические последствия своих действий для Европы? - задался вопросом директор БИСИ. - Сегодня независимые исследования ведущих фабрик мысли констатируют, что политизация борьбы с пандемией может еще больше раздробить европейскую семью. Это уже ощущается на бытовом уровне жителями стран, которые не постеснялись идти своим путем в борьбе с COVID-19 и открыто об этом заявили. Мы наблюдаем, как эти граждане становятся токсичными. Их права на свободу передвижений и экономическую активность восстанавливаются в последнюю очередь. Это наша новая реальность, и это наша общая проблема".

Олег Макаров считает необходимым создавать моду на взаимопомощь, делиться лучшими практиками, преодолевать противоречия и шаблоны взаимного восприятия друг друга. "По аналогии с грузами международной гуманитарной помощи следует всерьез задуматься о способах оказания международной информационной гуманитарной помощи. Как показывает практика, порой достаточно просто не нагнетать медиапространство", - отметил он.

Директор БИСИ напомнил, что Беларусь на основе принятых в национальном законодательстве норм информационного нейтралитета и информационного суверенитета выступила в ООН и ОБСЕ с инициативой создания пояса цифрового добрососедства. "Эта инициатива при наших общих усилиях может стать новым международным нарративом толерантной и транспарентной защиты свободы слова", - убежден Олег Макаров.

Во втором дополнительном совещании ОБСЕ по человеческому измерению приняли участие эксперты более чем из 50 стран, представители институтов и исполнительных структур ОБСЕ, международных организаций, а также гражданского общества и академических кругов.-0-