Беларусь протягивает руку всем, кто хочет с нами дружить - Гигин

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь протягивает руку всем, кто хочет с нами дружить. Об этом заявил журналистам декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин, комментируя итоги встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в парламенте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как всегда, был открытый, честный разговор, что особенно важно. Накануне мы некоторым нашим коллегам, в том числе зарубежным, советовали не спешить с выводами по ситуации с самолетом Ryanair. Поскольку пока не высказался Александр Лукашенко, в этой истории не поставлена точка. Сегодня был детальный разбор того, что произошло с этим самолетом. Еще раз подчеркну - абсолютно открытый и честный, - сказал Вадим Гигин. - Следующий момент: выступал Президент, следом выступала команда силовиков, министр иностранных дел, премьер-министр и была дана полная картина ситуации как внутри страны, так и за рубежом, - того, что происходит по периметру наших границ и не только".

По словам эксперта, сегодняшний прямой диалог с депутатами и экспертным сообществом еще раз продемонстрировал, что Беларусь свои границы не закрывает. Она протягивает руку всем, кто хочет с нами дружить. "Но мы требуем уважения к себе. Мы не собираемся в угоду кому-то сдавать суверенитет и независимость. У нас достаточно сил, чтобы свою позицию отстоять. И у нас есть поддержка наших друзей. Еще раз было подчеркнуто и продемонстрировано, что ни о какой международной изоляции, как бы этого кому-то ни хотелось, речи быть не может. Поскольку пока с нами Российская Федерация, Китайская Народная Республика и не только, Беларусь, чувствуя эту поддержку, будет себя вести еще более уверенно", - отметил он.

Вадим Гигин констатировал: консолидация патриотических сил в Беларуси есть. "И вот эти вот выходки наглые, безумные, которые мы видели в Литве и Латвии, только способствуют сплочению наших граждан, - заявил он. - Беларусь уверенно отстаивает свою программу развития, свой белорусский путь. Президент показал и в августе прошлого года, и сейчас, что будет стоять за свою страну до конца. И он в этой борьбе не один - с ним большинство белорусских граждан. Просто сейчас этот процесс стал более явным. Пошла настоящая консолидация, сплочение. Мы должны вместе создавать наше государство и дальше его развивать".-0-