Беларусь проводит конституционную реформу для укрепления своей государственности - политолог

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проводит конституционную реформу для укрепления своей государственности, а не чтобы кому-то угодить. Такое мнение высказал политолог Александр Шпаковский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В обществе и вокруг Беларуси существует серьезное заблуждение относительно конституционной реформы. Считается, что белорусское государство проводит эту реформу, чтобы кому-то угодить, кого-то задобрить. Это не так. Президент анонсировал конституционную реформу еще года за два до выборов. И она проводится для того, чтобы белорусское государство укрепить", - подчеркнул Александр Шпаковский.

При этом он заметил, что людям с альтернативной точкой зрения власть предлагает диалог и возможность участвовать в процессе управления страной. Однако не все этой возможностью пользуются. "Их задача состоит не в укреплении белорусского государства. Их задача - в его ослаблении. Они понимают, что за счет реформы Конституции мы укрепимся, и расшатывать нас не получится. Поэтому они всячески пытаются сорвать эту конституционную реформу и людей ввести в заблуждение, подставить под милицейские дубинки", - пояснил политолог.

Председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев заметил, что многие оппоненты власти самоустранялись от участия в диалоговых площадках. "Но надо отдать должное: так ведут себя именно те самые иностранные агенты (я беру американскую классификацию). А часть оппонентов действующей власти, которую представляют оппозиционные партии, участвуя в этом диалоге, повышает свои шансы остаться в истории белорусской государственности. И после этого подвергается травле", - обратил внимание руководитель БСЖ.-0-

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