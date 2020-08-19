Беларусь работает над проектом базового соглашения с ЕС о сотрудничестве в таможенных делах

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь работает над проектом базового соглашения с Европейским союзом о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Представитель ГТК в Брюсселе ведет консультации с европейской стороной по согласованию подходов к проекту соглашения", - рассказали в ведомстве. Кроме того, при активном участии официального представителя ГТК в Бельгии в этом году подписан новый план взаимодействия Беларуси и Европейского союза в таможенной сфере на 2020-2023 годы. Первая встреча проектной группы запланирована на декабрь 2020 года.

Как отметили в комитете, официальные представители белорусской таможни за рубежом проводят активную работу для развития международного сотрудничества. Более 20 белорусских производителей аккредитовано на рынке КНР в этом году при непосредственном участии официального представителя ГТК в Китае. Кроме того, представитель белорусской таможни оказывает всемерную поддержку белорусским производителям в беспрепятственном и быстром оформлении экспортных грузов на китайской таможне. "А весной этого года была организована доставка гуманитарной помощи (медицинских грузов) в Беларусь. Профессиональный опыт и организация эффективного взаимодействия всех сторон позволили доставить грузы из Китая без задержек", - отметили в ведомстве.

Помимо активного взаимодействия с национальными таможенными администрациями, международными организациями представители ГТК работают над привлечением в страну международной технической помощи.-0-