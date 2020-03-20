Беларусь рассчитывает к 2035 году увеличить до $3 млрд доходы от международного туризма

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает к 2035 году увеличить доходы от международного туризма до $3 млрд. Это предусмотрено проектом Национальной стратегии развития туризма в Беларуси до 2035 года, который вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

Одна из стратегических целей проекта - усиление роли национальной туриндустрии на мировом рынке туризма и увеличение доли Беларуси в мировых туристических доходах с 0,04% в 2016 году до 0,1% в 2035 году.

Беларусь также рассчитывает войти в топ-100 дестинаций устойчивого туризма и топ-50 стран с наиболее высоким показателем индекса конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма (Travel&Tourism Competiveness Index).

Среди экономических задач - увеличение ежегодного суммарного объема экспорта услуг международного туризма и пассажирских перевозок с $1,2 млрд до $3 млрд, диверсификация направлений въездного туризма, увеличение до 40% доли туристических прибытий из стран ОЭСР и увеличение доходов с $71 до $250 от одного иностранного туриста.

В планах - создание специальных туристско-рекреационных парков с благоприятным инвестиционным климатом, а также введение в эксплуатацию единой электронной платформы, консолидирующей бизнес-процессы по визовой поддержке, страхованию, регистрации и транзакциях, связанных с путешествием в Беларуси.

Организатор публичного обсуждения - Министерство спорта и туризма.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 30 марта включительно.-0-