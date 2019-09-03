3 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на практические результаты международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Он отметил, что борьба с терроризмом является сегодня одним из приоритетов в мире, в том числе Организации Объединенных Наций. "Беларусь активно взаимодействует с Контртеррористическим управлением ООН, установлены тесные контакты с заместителем Генерального секретаря - руководителем Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым, что очень важно для координации совместных усилий в этом направлении", - сказал Валентин Рыбаков.

Инициируя проведение в Минске этого масштабного международного форума Беларусь рассчитывала на обстоятельный и конструктивный диалог, а также практические результаты. "Надеемся, что работа конференции будет успешной, а ее результаты - весомыми", - сказал Валентин Рыбаков.

Он также обратил внимание, что международная конференция находится в ряду многочисленных и непрерывных мероприятий, которые проходят в различных государствах, регионах и очень важны для координации усилий по активизации борьбы с терроризмом.-0-