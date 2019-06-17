Беларусь рассчитывает на укрепление двусторонних отношений с Чехией - Мясникович

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на укрепление двусторонних отношений с Чехией, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии в Беларуси Томашем Перницким. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Томаш Перницкий

Обсуждались вопросы торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. У Беларуси и Чехии много сфер, представляющих взаимный интерес, подчеркнул Михаил Мясникович. По его мнению, страны имеют потенциал для более динамичного развития торгово-экономических отношений, создания совместных компаний. "У нас может быть больше совместных проектов. Компании Чехии могли бы более активно работать на белорусском рынке, через Беларусь выходить со своей продукцией на рынки евразийского экономического пространства", - отметил председатель Совета Республики.

Во время встречи

В числе приоритетных направлений партнерства он назвал машиностроение. "В этой части нам интересен опыт Чехии в области двигателестроения, систем управления, - уточнил Михаил Мясникович. - Мы можем реализовать действительно хорошие проекты". Кроме того, Беларусь и Чехия могли бы успешно сотрудничать в сфере фармацевтики, полимерных материалов.

Посол отметил интерес чешского бизнеса к Беларуси. Он проинформировал о наиболее успешных совместных проектах, в том числе в области сельского хозяйства, водоочистки.

Томаш Перницкий акцентировал внимание на том, что во второй половине 2022 года Чехия примет председательство в ЕС. "Политика "Восточного партнерства" будет одним из приоритетов нашего председательства", - подчеркнул он.

Во время переговоров стороны обсудили возможности укрепления межпарламентского сотрудничества. Речь также шла об участии чешских спортсменов в предстоящих II Европейских играх, которые пройдут в Беларуси.-0-

Фото Николая Петрова