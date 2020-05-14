14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает подписать кредитное соглашение с ЕБРР по финансированию строительства энергетической инфраструктуры в СЭЗ "Минск". Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас во время встречи в формате видеоконференции с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы продолжаем работу по нашим текущим проектам и по подготовке новых. По проекту реконструкции дороги М3 и республиканских мостов мы практически завершили внутригосударственные процедуры по вступлению в силу кредитного соглашения. По нашему новому проекту (строительство энергетической инфраструктуры в СЭЗ "Минск") мы направили на согласование главе государства пакет документов и вскоре будем готовы подписать соответствующее кредитное соглашение", - сказал Сергей Румас.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития выделяет 259 млн евро на реконструкцию в Беларуси 12 мостов и трассы М3. Соответствующее кредитное соглашение было подписано в декабре 2019 года.-0-