5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает подписать соглашение с Латвией об охране трансграничных вод в этом году, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в области охраны и использования трансграничных вод с Россией, Украиной и Польшей. В текущем году планируется подписание такого договора с Латвией", - сказал Андрей Худык. Кроме того, страна присоединилась к Конвенции ЕЭК ООН по охране и рациональному использованию трансграничных водотоков и международных озер.

В небольшой по площади Беларуси насчитывается более 20 тыс. водотоков и 10 тыс. водоемов. "Водных ресурсов достаточно для удовлетворения потребностей населения и субъектов хозяйствования и сейчас, и в перспективе. Мы принимаем меры для охраны вод и совершенствования системы управления ими. В результате преобладающее количество участков водотоков, охваченных регулярными наблюдениями, соответствует хорошему и отличному экологическому статусу", - подчеркнул министр.

Наиболее чистые водоемы отмечены в бассейнах рек Западной Двины (озера Волосо Северный, Волосо Южный, Езерище, Лукомское, Мядель, Обстерно, Сарро, Снуды, Тиосто), Немана (озера Мястро и Нарочь) и Припяти (озеро Белое у населенного пункта Бостынь). Вместе с тем 4,6% поверхностных водоемов испытывают значительную антропогенную нагрузку. В их число входят реки Свислочь у населенного пункта Королищевичи, Лошица в черте Минска, Плиса в районе Жодино, Мухавец выше Кобрина, Ясельда ниже Березы, Доколька, Морочь у населенного пункта Яськовичи, Уша ниже Молодечно.-0-

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