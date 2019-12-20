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20 декабря 2019, 18:20

Беларусь рассчитывает получить в 2019 году от экспорта медуслуг $46 млн

Фото из архива
Фото из архива

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем экспорта медицинских услуг Беларуси в 2019 году, по предварительным оценкам, должен достичь $46 млн, в 2018 году этот показатель составил около $43 млн. Успехам белорусской медицины и фармацевтической промышленности страны на экспортном направлении посвящен специальный выпуск журнала Export of Belarus, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.

В последние годы интерес иностранных граждан к этой сфере растет. "Это прямой результат огромной работы по совершенствованию материально-технической базы организаций отечественного здравоохранения, внедрению новых медицинских технологий и методик лечения, повышению уровня сервиса", - отмечает министр здравоохранения Владимир Караник.

В прошлом году белорусские клиники оказали медицинскую помощь более 150 тыс. иностранцам из 130 стран. Средний чек на одного иностранного пациента увеличивается: если в 2010 году он составлял около $85, то сейчас более $300.

Традиционно высок спрос и на отечественные санатории. Ежегодно в них отдыхают около 1,3 млн человек, в том числе 200 тыс. гостей из-за рубежа. Выручка от экспорта санаторно-курортных и оздоровительных услуг приближается к $100 млн. По мнению директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, брендом белорусских здравниц является именно медицинская составляющая. Благодаря безвизовому режиму среднегодовая численность зарубежных отдыхающих на приграничных территориях Брестской и Гродненской областей увеличилась в два и более раза.

Export of Belarus издается Национальным центром маркетинга при поддержке Министерства иностранных дел. Журнал рассчитан на зарубежную аудиторию, языки выпуска - русский и английский. Он будет распространяться на крупных международных мероприятиях в республике и за рубежом, а также загранучреждениями для продвижения интересов отечественных предприятий.-0-

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