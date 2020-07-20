20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности в области электричества и магнетизма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

"По результатам региональных ключевых сличений, проводимых техническими комитетами Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ), опубликовано 8 новых СМС-строк (СМС - Calibration and Measurement Capabilities) с тремя матрицами в области "Электричество и магнетизм".

Участие Беларуси в данных международных сличениях обеспечивает выполнение международных обязательств по признанию эквивалентности эталонов и сертификатов калибровки и измерений", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в Госстандарте, предстоящий ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС и развитие электротранспорта делают высокоточные измерения электрической мощности и энергии все более актуальными. В связи с этим БелГИМ - национальный институт метрологии - уделяет большое внимание развитию и поддержанию национального эталона единицы электрической мощности и признанию на международном уровне результатов измерений в области электрической мощности и энергии.

Вопросы измерений уровней электромагнитных полей, параметров формы и спектра сверхвысокочастотных радиосигналов возникают ежедневно при решении задач электромагнитной совместимости, защиты информации от несанкционированного доступа, контроля использования радиочастотного спектра, аттестации рабочих мест с вредными условиями труда, контроля уровней электромагнитных излучений в зоне жилой застройки.

В международной базе KCDB BIPM опубликовано 273 СМС-строки о калибровочных и измерительных возможностях Беларуси.-0-