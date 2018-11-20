20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь расширит производство препаратов для антиретровирусной терапии, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на региональном совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная цель - наладить к 2020 году национальное производство всех необходимых стране наименований АРВ лекарственных средств", - сказал министр.

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