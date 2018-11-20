20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь расширит производство препаратов для антиретровирусной терапии, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на региональном совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Основная цель - наладить к 2020 году национальное производство всех необходимых стране наименований АРВ лекарственных средств", - сказал министр.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4041 BYN
|2.4 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.1058 BYN
|2.1 BYN
|2.107 BYN
|RUB
|3.1947 BYN
|3.192 BYN
|3.21 BYN