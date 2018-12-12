Беларусь рассматривает зеленую экономику как стратегический вектор - Худык

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает зеленую экономику и низкоуглеродное устойчивое развитие как стратегический вектор. Об этом сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на 24-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщили БЕЛТА в Минприроды.

Министр особое внимание уделил вопросам реализации странами - участницами Парижского соглашения механизмов глобального реагирования на угрозу изменения климата и принятия конкретных мер по достижению конечной цели Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Также он отметил цель в области устойчивого развития - борьбу с изменением климата.

Отдельные государства уже перешли от деклараций к конкретным действиям, сказал министр. И Беларусь в их числе. "Благодаря сбалансированной политике Президента Беларусь первая в своем регионе и 30-я в мире приняла Парижское соглашение. Мы последовательно привержены устойчивому развитию, которое невозможно без решения проблем изменения климата", - отметил Андрей Худык. В соответствии с Парижским соглашением Беларусь без всяких условий взяла на себя обязательства обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 28% к уровню 1990 года.

Министр подчеркнул, что Беларусь рассматривает зеленую экономику, низкоуглеродное устойчивое развитие как стратегический вектор. Поскольку около 61% выбросов приходится на энергетический сектор, особое внимание уделяется повышению энергоэффективности экономики, развитию возобновляемых и иных низкоуглеродных источников энергии. "Каждая страна имеет нереализованный потенциал, который может и должен быть задействован при предоставлении дополнительной поддержки. Беларусь готова к "повышению амбициозности", - заявил Андрей Худык. - Мы готовы сделать больше в таких областях, как энергетика, транспорт, промышленность, строительство и обращение с отходами".

Он также выразил убежденность, что одним из существенных условий успеха Парижского соглашения и достижения согласованной общей цели является создание справедливых и приемлемых для всех критериев доступа к международным климатическим фондам. Ограничение либо лишение такой возможности стран со средним уровнем дохода или с переходной экономикой препятствует полноценной реализации имеющегося у них потенциала на благо общего дела по предотвращению изменения климата.

Белорусская делегация во главе с Андреем Худыком принимает участие в работе Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в польской Катовице. Запланировано проведение ряда двусторонних встреч. Так, 11 декабря Андрей Худык провел переговоры с министром науки, технологии и окружающей среды Кубы Эльбой Роса Перес Монтойя и министром окружающей среды Эстонии Сиймом Кийслером.

Сегодня Андрей Худык провел встречи с главами природоохранных ведомств Армении, Египта, Украины.-0-

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