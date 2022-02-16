Беларусь рассматривала возможность пригласить БДИПЧ ОБСЕ на референдум, но интереса проявлено не было

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривала возможность пригласить представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ для наблюдения за референдумом по Конституции. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается приглашения БДИПЧ ОБСЕ, соответствующий Копенгагенский документ не накладывает обязательства приглашать БДИПЧ для наблюдения за референдумом. Мы прорабатывали предварительно этот вопрос с нашими контрагентами, представляющими страны ОБСЕ. Мы предложили им приехать в Беларусь, обсудить эти вопросы и уехать отсюда с приглашением - намерением пригласить БДИПЧ на референдум", - рассказал министр.

Однако такого интереса проявлено не было, а потому и направлять официальное приглашение не было смысла, пояснил Владимир Макей.

Более того, министр видит гораздо более глубокие проблемы внутри организации, которые существенно отражаются на ее авторитете: "Проблема лежит в самом БДИПЧ. Если такая политика западных стран в отношении БДИПЧ ОБСЕ будет продолжаться и дальше, то она вскоре утратит свое значение". Например, много раз предлагалось установить единые критерии по наблюдению за выборами, референдумами для всех стран. "Иначе нам непонятен подход, когда БДИПЧ направляет в одни государства по 400-600 наблюдателей, а в другие по 4. И в результате некоторые страны, в том числе Беларусь, Россия, перестали приглашать эту организацию для участия в наблюдении за выборами. Потому что мы видим, что итоговые доклады по электоральным кампаниям пишутся заранее, они максимально политизированы. Нет смысла приглашать подобные структуры, если ты уже знаешь, с каким ответом они приедут", - убежден Владимир Макей.

Он считает, что БДИПЧ ОБСЕ нужно серьезно задуматься об этой проблеме и сделать соответствующие выводы, иначе количество фактов, связанных с неприглашением этой структуры для наблюдения за электоральными кампаниями, будет увеличиваться.-0-