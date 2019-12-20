Беларусь ратифицировала еще две конвенции МОТ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ратифицировала еще две конвенции Международной организации труда - об оплачиваемых отпусках и о безопасности и гигиене труда на шахтах. Соответствующие законы опубликованы сегодня на Национальном правовом интернет-портале. В Министерстве труда и социальной защиты корреспонденту БЕЛТА прокомментировали, что этот шаг поможет соотнести трудовое законодательство страны с общепринятыми мировыми практиками и расширить сотрудничество с МОТ.

"16 декабря этого года приняты закон Республики Беларусь №265-З "О ратификации Конвенции об оплачиваемых отпусках (пересмотренной в 1970 году) (Конвенция №132)" и закон Республики Беларусь №264-З "О ратификации Конвенции о безопасности и гигиене труда на шахтах (Конвенция №176)". Это создаст дополнительные условия для изучения и систематизации принимаемых в республике мер по совершенствованию трудового законодательства, обеспечению безопасного труда на шахтах, расширит возможности технического сотрудничества нашей страны с МОТ, в том числе получения информации о положительном международном опыте", - отметили в Минтруда.

Беларусь является членом МОТ с 1954 года. В настоящее время страной ратифицирована 51 конвенция этой организации. Причем в год 100-летия образования МОТ республика активно присоединилось к международной кампании по ратификации ее конвенций.

Основное требование Конвенции МОТ №132 - минимальная продолжительность ежегодного трудового отпуска должна составлять не менее трех рабочих недель, что соответствует нормам Трудового кодекса Беларуси, которым основной трудовой отпуск установлен на уровне 24 календарных дней.

Кроме того, Конвенция №132 предусматривает такие требования, как исключение из трудового отпуска праздничных и нерабочих дней; включение в период работы, за который предоставляется трудовой отпуск, времени отсутствия работника на работе по таким уважительным причинам, как болезнь, несчастный случай, отпуск по беременности и родам; установление одной из частей отпуска в размере не менее двух недель при делении отпуска на части; запрет на отказ от права на ежегодный оплачиваемый отпуск или же полную его замену компенсацией в денежной или иной форме.

Конвенция №176 устанавливает минимальные требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, занятых на работах в шахтах. Главное требование - системная работа по обеспечению безопасных условий труда в шахтах. Должны быть четко определены права и обязанности работодателей, работников, органов надзора и контроля, профсоюзов. Вопросы, затронутые в этой конвенции, реализуются в ряде нормативных правовых актов, в том числе в законах Беларуси об охране труда, о промышленной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о профессиональных союзах, в указе Президента от 16 октября 2009 года №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь".-0-