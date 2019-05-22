Беларусь разработает 16 межгосстандартов ЕАЭС на средства пожаротушения

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла программу по разработке межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Программа предусматривает разработку 104 межгосударственных стандартов. Разработчиком восьмидесяти четырех определена Россия, шестнадцати - Беларусь и четырех - Казахстан. Стандарты планируется разработать к 2024 году", - отметили в ЕЭК.

Техрегламент принят Советом ЕЭК в июне 2017 года. Он устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также нормы по маркировке этих средств для обеспечения их свободного перемещения в странах ЕАЭС.

Кроме того, Коллегия ЕЭК внесла изменения в программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение техрегламента "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, включая правила отбора образцов и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

"Предусматривается разработка 18 межгосударственных стандартов на основе международных стандартов ИСО и ЕЭСР, в том числе в части альтернативных методов оценки токсикологических показателей парфюмерии и косметики на основе анализа токсикологических показателей ее ингредиентов, - сообщили в пресс-службе. - Перечни стандартов к названному техрегламенту дополняются 11 межгосударственными стандартами, семь из которых разработаны на основе международных стандартов ИСО, два - на основе европейских стандартов EN. В перечни также включены три стандарта государств союза. В связи с добавлением вместо национальных нового межгосударственного стандарта на жидкие средства гигиены полости рта, разработанного в прошлом году, предусмотрен переходный период - до 1 января 2021 года. Кроме того, включены межгосударственный стандарт в отношении средств для отбеливания зубов, для которых вообще не было национальных стандартов, а также межгосударственный стандарт на новые виды продукции: настольные игры по развитию обоняния и наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции".-0-