Беларусь разработает изменения в техрегламент ЕАЭС об ограничении опасных веществ в электротехнике

16 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня внес изменения в план разработки технических регламентов Евразийского экономического союза. Документ планируется дополнить позициями по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники и по конкретизации требований к мебельной продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В техническом регламенте ЕАЭС "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" будут актуализированы требования по контролируемой номенклатуре опасных веществ и ограничению их содержания в изделиях, - отметили в ЕЭК. - Расширится область применения техрегламента, который ограничит содержание опасных веществ также в электрических батареях и аккумуляторах. Их широкое применение создает риски для здоровья человека и окружающей среды. Кроме того, предлагается установить требования по утилизации изделий электротехники и радиоэлектроники, утративших свои потребительские свойства. Разработчиком изменений определена Беларусь. Процедура внутригосударственного согласования изменений в техрегламент должна завершиться в IV квартале 2022 года".

Изменения в технический регламент "О безопасности мебельной продукции" предполагают уточнить область применения и отдельные требования к мебельной продукции, в частности по механической и химической безопасности. Кроме того, должен быть определен перечень химических веществ, которые обладают эффектом суммации, и установлен срок действия протоколов испытаний. Разработчик изменений - Россия. Процедура внутригосударственного согласования изменений в техрегламент в странах ЕАЭС должна завершиться в II квартале 2022 года.-0-