Беларусь реконструирует в Воронежской области стадион и построит образовательные учреждения

31 августа, Воронеж /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь реконструирует в Воронежской области главный стадион региона и построит несколько образовательных учреждений. Об этом шла речь сегодня на переговорах в Воронеже между белорусской делегацией во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко, губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы России Алексеем Гордеевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что смета реконструкции футбольного стадиона "Факел" составит 812 млн российских рублей. Строительство крупнейшего в России образовательного центра на 2560 мест в Воронеже, которую тоже будет возводить белорусская сторона, оценивается в 3,54 млрд российских рублей. Белорусская сторона уже выиграла тендеры на эти два объекта. Причем Беларусь впервые победила в тендерах в России на строительство крупных социальных объектов: на них белорусские предприятия выступят генеральными подрядчиками.

Еще одну школу и детский сад намечено построить с белорусским участием в селе Семилуки. Сегодня в Семилукском районе откроется образовательное учреждение, которое не только построили белорусы, но и профинансировало кредитными ресурсами ОАО "Банк развития Республики Беларусь". Такая схема выгодна обеим сторонам. Россияне получили стабильное финансирование и двухлетнюю отсрочку платежей, а также высокое качество работ за приемлемую стоимость. Выгода белорусской стороны в том, что выдаваемый ею кредит является связанным рядом условий: обязательным участием в строительстве белорусских компаний, которые получат свою прибыль, а также поставками белорусских стройматериалов и оборудования.

Как подчеркнул на встрече Владимир Семашко, Беларусь сохранила свою строительную отрасль. Одно из свидетельств - открывающаяся сегодня в Семилукском районе школа. "Это первый, но далеко не последний объект", - заметил посол. Однако, подчеркнул он, у Беларуси и Воронежской области есть масса других сфер для сотрудничества: поставки техники, продовольствия, переработка отходов, производственно-промышленная кооперация.

Владимир Семашко рассказал, что Беларусь производит всю линейку коммунальной техники и городского транспорта: от скоростных трамваев, автобусов на газомоторном топливе до электробусов. В случае, если в Воронеже задумают проложить метро, то Беларусь готова не только поучаствовать в его строительстве, но и поставить метровагоны.

В Беларуси производится и вся номенклатура техники, необходимой для сельхозработ, продолжил посол. Он призвал воронежскую сторону присмотреться к технике, которая абсолютно конкурентоспособна с немецкими и американскими аналогами. "Мы готовы презентовать ее и провести необходимые испытания", - заверил Владимир Семашко.

"Россия и Беларусь - стратегические партнеры, - сказал на встрече губернатор Александр Гусев. - И Воронежская область действует в русле этой установки". Он выразил уверенность, что стороны не только восстановят в самое ближайшее время товарооборот, несколько снизившийся из-за пандемии, но и нарастят его.

Губернатор также особо отметил высокие стандарты, которые продемонстрировали белорусские строители при возведении школы в регионе. "В заделе у нас еще несколько совместных проектов. Уверен, они будут такого же качества", - заявил Александр Гусев.-0-