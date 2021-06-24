Беларусь-Россия: IV Форум регионов в архивных фотографиях

Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович открывают выставку в рамках Форума регионов. Москва, 2017 год

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадкой четвертого Форума регионов Беларуси и России в 2017 году стала Москва. А тематикой мероприятия - IT-технологии, торгово-экономическое сотрудничество, кооперация в машиностроении и агропромышленном комплексе.

Форум собрал участников самого высокого уровня, руководителей областей, ученых, представителей белорусского и российского бизнеса. На мероприятии присутствовали делегации из 80 регионов России и всех областей Беларуси и Минска.

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Мясникович и Матвиенко открыли в Москве выставку инноваций, 2017 год

Во время форума работала выставка достижений белорусских и российских производителей, где были представлены, в том числе и совместные проекты в области промышленности и высоких технологий.

Первый форум регионов прошел в Минске в 2014. На минской площадке обсуждали развитие АПК. Второй – год спустя принимали в Сочи, где главным вопросом была промышленная политика. Третий Форум регионов Беларуси и России состоялся в белорусской столице. Его основной темой стало сотрудничество в социальной сфере.

В нынешнем году года традиционно стартует очередное совместное и масштабное мероприятие. VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Его главной темой станет "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации".

Ключевые мероприятия состоятся в Москве и Московской области (Дом правительства Московской области), а также в режиме видео-конференц-связи в Минске.-0-